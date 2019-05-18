Алтайские сельчане не понимают, почему они должны платить регоператору за вывоз мусора

Новости 18.05.2019 15:20 6028

Мусорная реформа и работа региональных операторов встретили сильное сопротивление сельчан и жителей частного сектора. Если собираемость платежей с городского населения остается на достаточно высоком уровне, хоть и выросла на 30 процентов. то сельские жители не понимают, почему они вообще должны платить за вывоз мусора, пишет «МК на Алтае».

- Частный сектор — совсем другой вопрос. Кто-то держит животных, у всех почти печи и бани. Поэтому мусор в таких домах не скапливается, - уверен житель Павловска Александр. - Этот муниципалитет обслуживает региональный оператор по обращению с ТКО в Барнаульской зоне «ЭКО-Комплекс». - Пищевые отходы скармливают животным, остальной мусор, например, бумагу, сжигают в бане. Отходы от содержания животных — органическое удобрение. Его разбрасывают в огородах, а излишки отдают соседям. За что платить, непонятно. В частном секторе неактуально платить за вывоз мусора, которого фактически у населения нет.

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По поводу металла или стекла, Александр уверяет, что их жители собирают и отвозят в приемку, чтобы немного заработать. Он недоволен, что оператор не поставил в Павловске мусорные контейнеры. В результате реформы люди платят за то, что выносят мусорные мешки на обочину, а потом их увозит машина. Но приезжает она с большим опозданием.

- Не приедет машина в 6 утра, приедет в 8 или в 11. А может и вообще вечером или на следующий день. Потому что машина из Барнаула ездит, - отмечает Александр. - Машина из Барнаула! А за это время сами представляете, что будет с мусором! Сейчас лето — а это мухи, все киснет, разлагается, воняет, собаки растаскивают пакеты с остатками еды.

У других жителей Павловска наблюдаются проблемы с выбросом. Сельчанам с улицы Ощепкова сказали, что мусорные пакеты на обочине складывать нельзя. Их надо нести к местной школе, до которой идти километр. Там обещали заасфальтировать площадку и поставить контейнеры. Многие пожилые жители недовольны и с опасением ждут зиму, когда им придется преодолевать такое расстояние в мороз.

Уже 22 и 23 апреля в Павловске прошли совещания с участием регоператора АО «ЭКО-Комплекс», главы района Антона Воронова и главы Павловского сельсовета Юрия Федоренко. Они пришли к выводу, что эксперимент с расстановкой контейнеров в селе провалился. Дальше они будут думать, как обустроить контейнерные площадки.