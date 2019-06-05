Экс-партнер бийского регоператора ТКО добивается справедливости в арбитраже

Новости 28.06.2019 7:10 196

Предприниматель Ирина Петропавловская обратилась в краевой арбитражный суд с требованием взыскать с регоператора бийской зоны по обращению с ТКО - «Спецобслуживание-Центральное» 2,513 млн рублей. Петропавловская до недавнего времени являлась субподрядчиком у мусорного регоператора.

Исковое заявление в арбитраж было подано 18 июня. Одновременно ИП попросила принять обеспечительные меры к ответчику. Речь идет об аресте денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО.

Свою позицию Ирина Петропавловская обосновывала тем, что находится в тяжелом финансовом положении. Кроме того, "неприменение обеспечительных мер затруднит исполнение судебного акта, создаст вероятность причинения заявителю значительного ущерба".

Однако суд в обеспечении иска отказал. Следующее заседание по этому делу пройдет 13 августа.

Алейский субподрядчик пожаловался на регоператора в УФАС Новости 05.06.2019 15:05 В УФАС Алтайского края направлена жалоба от ИП Ирины Петропавловской. Она утверждает, что регоператор намеренно вытеснил ее с рынка 297

Напомним, ранее на действия регоператора Ирина Петропавловская пожаловалась в УФАС. Она утверждает, что «Спецобслуживание-Центральное» намеренно вытеснило ее с рынка путем невыплаты 2,5 млн рублей, причитающихся ей за вывоз мусора. Договор действовал с 1 января по 6 мая 2019 года.

Петропавловская с 2013 года занималась вывозом ТКО в частном секторе Алейска, тогда как многоэтажки обслуживало ООО «Цветовод», руководимое местным депутатом. С января 2019 года регоператор выплатил субподрядчику менее четверти суммы, отраженной в актах выполненных работ, а с 19 апреля платежи прекратились. Петроповловская пыталась решить вопрос в досудебном порядке путем переговоров, однако прийти к соглашению стороны не смогли. 7 мая предприниматель прекратила вывоз мусора, предварительно уведомив об этом «Спецобслуживание-Центральное». Вывозом мусора занялся «Цветовод», однако контракт с Петропавловской расторгнут при этом не был.

Деятельность «Спецобслуживания-Центрального» в Бийске уже вызывала недовольство – со стороны местных депутатов, предложивших даже сменить регоператора.