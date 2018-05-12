Алейский субподрядчик пожаловался на регоператора в УФАС

Новости 05.06.2019 15:05 106

В УФАС Алтайского края направлена жалоба от ИП Ирины Петропавловской. Она утверждает, что регоператор по обращению с ТКО ООО «Спецобслуживание-Центральное», субподрядчиком которого является Петропавловская, намеренно вытеснил ее с рынка путем невыплаты 2,5 млн рублей, причитающихся ей за вывоз мусора. Об этом сообщает «Банкфакс».

Петропавловская с 2013 года занималась вывозом ТКО в частном секторе Алейска, тогда как многоэтажки обслуживало ООО «Цветовод», руководимое местным депутатом. С января 2019 года регоператор выплатил субподрядчику менее четверти суммы, отраженной в актах выполненных работ, а с 19 апреля платежи прекратились. Петроповловская пыталась решить вопрос в досудебном порядке путем переговоров, однако прийти к соглашению стороны не смогли. 7 мая предприниматель прекратила вывоз мусора, предварительно уведомив об этом «Спецобслуживание-Центральное». Вывозом мусора занялся «Цветовод», однако контракт с Петропавловской расторгнут при этом не был.

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Предприниматель обратилась с жалобами в УФАС и Минстрой Алтайского края. На данный момент от ведомств ответов не поступало.

Деятельность «Спецобслуживания-Центрального» в Бийске уже вызывала недовольство – со стороны местных чиновников, предложивших даже сменить регоператора. В тот раз краевой Минстрой счел, что виноваты сами чиновники.

Притом, на тему мусорной реформы и к работе самого Минстроя возникло множество претензий у депутатов АКЗС и представителей «Единой России». 29 мая претензии были озвучены Ивану Гилеву на заседании фракции ЕР, а 7 июня коммунисты планируют разобрать деятельность регоператора на митинге в Бийске.