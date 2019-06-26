Россельхозбанк на Алтае выдал юрлицам более 3 млрд рублей кредитов

Новости 25.06.2019 19:00 118

С начала 2019 года, по данным на 24 июня, Россельхозбанк на Алтае выдал юридическим лицам более 3,1 млрд рублей, что превышает показатели за аналогичный период 2018 года более чем на 10%. При этом сектору малого и среднего предпринимательства выдано кредитов на сумму более 2 млрд рублей.

Финансирование получают все отрасли экономики, тем не менее, в структуре портфеля превалируют предприятия агропромышленного комплекса, чему во многом способствует программа льготного кредитования сельхозпроизводителей. АПК за рассматриваемый период выдано кредитов на сумму более 2,7 млрд. рублей. Большая часть этих заемных средств были направлены прежде всего на проведение весенних агротехнических работ – более 1,5 млрд рублей.

«В Россельхозбанке имеются все ресурсы для стабильного финансирования бизнеса клиентов. Мы делаем все для того, чтобы наши клиенты могли вовремя получить кредитные средства для развития своих предприятий», - прокомментировал заместитель директора Алтайского филиала Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.