Алтайские специалисты назвали полезные свойства витамина Р

Новости 24.06.2019 8:45 93

Рутин - это не совсем обычный витамин, это целый комплекс полезных веществ растительного происхождения. Витамин Р включает в себя почти 4000 биофлавоноидов, которые по своему биологическому действию во многом напоминают аскорбиновую кислоту, но по активности во много раз ее превосходят, а в сочетании с витамином С проявляют мощное антиоксидантное действие.

Среди злаковых продуктов питания, лидером по содержанию витамина Р является гречневая крупа. Важно отметить, что в процессе варки количество этого вещества не уменьшается. Поэтому чтобы пополнить запасы рутина в организме, гречку можно кушать как в сыром виде, так и вареную, например, с кефиром. Если рутин из продуктов питания поступает в недостаточном количестве, то это повышает риск развития гиповитаминоза. Особенно велика вероятность развития подобного состояния, когда в рационе отсутствуют свежие овощи, фрукты и ягоды.

Байкальский рутин – это последнее достижение ученых, прекрасное средство с мощными антиоксидантными свойствами. Байкальский концентрат витамина Р изготавливается из лиственниц, произрастающих в Сибири и на Дальнем Востоке. Деревья впитали в себя все полезные вещества экологически чистой окружающей среды. Основным активным компонентом, который содержит байкальский рутин, является дигидрокверцетин, оказывающий важные терапевтические эффекты на организм человека.

Витамин Р рутин - важный незаменимый элемент, необходимый для здоровья каждого человека, помогает улучшить состояние кожи, укрепить капилляры и продлить молодость и красоту. Для того, чтобы организм получал необходимое количество рутина каждый день, старайтесь употреблять в пищу больше продуктов растительного происхождения, свежую зелень, овощи, ягоды и фрукты.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования сырья на содержание рутина спектрофотометическим методом на спектрофотометре Libra S60.