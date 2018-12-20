Путин назвал ключевой элемент всех национальных проектов

Новости 20.06.2019 18:25 296

Один из вопросов на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным коснулся национальных проектов. Напомним, в прошлом году Путин уже разъяснял, что нацпроектами называются определенные планы развития и даже сообщил, сколько денег выделено на их реализацию (20,5 трлн рублей).

В этом году вопрос женщины о нацпроектах прозвучал так: «Какие конкретно результаты уже есть и чего можно ожидать в ближайшее время? Выполнимы ли эти задачи и есть ли кому их выполнять?». Владимир Путин подчеркнул, что считает эту тему чрезвычайно важной и ключевой.

«Вообще-то, вы знаете, можно было бы не концентрировать ресурсы, усилия на конкретных направлениях, а просто жить так… по волнам, отвечая на требования сегодняшнего дня и реагируя на проблемы, которые возникают. А можно построить работу по другому: можно (и нужно, на мой взгляд) понять, ЧТО является главным, чтобы обеспечить нам такое прорывное развитие, что является главным с точки зрения мировых тенденций и что мы должны сделать и чего мы должны добиться для того, чтобы обеспечить поднятие уровня жизни граждан. Вот повторяю ещё раз – это вообще ключевой элемент всех национальных проектов. Для этого они и созданы», – пояснил глава государства.

По мнению президента, главное – изменить структуру российской экономики, сделать ее высокотехнологичной, цифровой, включать в нее элементы искусственного интеллекта, беспилотники развивать, инфраструктуру. Эти задачи нужно выполнить, чтобы, как выразился Владимир Путин, толкнуть производительность труда, и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан.

«Все это разбито по отдельным направлениям. Каждое направление – это счетные позиции. Сколько нужно денег на дороги, там, например, посчитали, что это 6,5 трлн рублей до 2024 года, сколько нужно на то же здравоохранение, чтобы обеспечить нам успех, что на образование, на науку. По каждому направлению есть индикаторы, которых мы должны добиться. И, разумеется, будем оценивать и свою собственную работу. Я буду оценивать работу своих коллег по тому, чего нам удастся добиться. И в этом году, и в следующем, и так до 2024 года. На этом работа, разумеется, не заканчивается, но мы должны иметь реперные точки перед собой. Они есть. И в принципе, я считаю, что люди работают достаточно напряженно», – сказал президент.

Владимир Путин объяснил, зачем нужны нацпроекты Новости 20.12.2018 23:28 Журналист спросила, насколько реально выполнить национальные проекты, потому как некоторые эксперты сомневаются в их целесообразности вообще 784

На вопрос ведущего, когда люди должны почувствовать первые результаты национальных проектов, Путин привел в пример известный курьез советского времени, когда вместо коммунизма граждане получили Олимпийские игры, и заверил, что с нацпроектами такого не произойдет.

«Результаты реализации нацпроектов должны чувствоваться уже сейчас – в этом году, в следующем… и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, на заработных платах. Мы видим, что проблемы здесь есть, но я показываю, что и тенденции положительные тоже имеются. Это первое. Второе: вот по тем вопросам, которые мы сейчас обсуждали… здравоохранение. Мы еще не касались науки, образования и так далее. Туда же тоже должны вкладываться деньги. И вкладываются уже. И на первом этапе я говорил – мы сознательно пошли на то, что есть некоторые внешне негативные факторы. Но это позволило нам сконцентрировать ресурсы, направить их на эти направления и добиваться результата. И, в конечном итоге, обеспечить толчок, прорыв. Вот на это весь расчет в рамках работ по национальным проектам», – сообщил Владимир Путин.

На СМС от Татьяны Пинчук: «Предусмотрена ли персональная ответственность министров за невыполнение нацпроектов, которые они курируют?» президент ответил утвердительно.

«Что касается персональной ответственности за срыв нацпроектов. Все коллеги знают, что в данной работе она необходима и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление», – сказал Путин, завершая тему нацпроектов.