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Валентина Матвиенко: только 7% россиян понимают, что такое нацпроекты

Новости
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Менее половины россиян слышали о существовании национальных проектов и только 7% из них понимают, что они собой представляют. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на III Форуме социальных инноваций регионов.

Глава Совфеда предоставила результаты проведенного в преддверии форума исследования «Национальные проекты. Информированность и ожидания россиян», пишет РБК.

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«Нужно активнее вовлекать граждан в реализацию национальных проектов. Опросы показывают, что 44% граждан слышали о проектах, а только 7% понимают, что они из себя представляют», - отметила Матвиенко.

Матвиенко выразила уверенность в том, что нацпроекты в социальной сфере можно реализовать только объединенными усилиями государства, бизнеса и общественных организаций.

По ее мнению, основные задачи лежат в социальном русле: «Это и повышение продолжительности жизни, и борьба с бедностью, и модернизация систем образования и здравоохранения, и перелом негативных демографических тенденций. Добиться этого, используя вчерашние и позавчерашние подходы, просто невозможно».

Глава Совфеда добавила, что национальные проекты призваны обеспечить новое качество жизни для всех поколений.

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Автор: Политсиб.ру