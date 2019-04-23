Бийчане сообщают о начале строительства ветки до Горно-Алтайска

Новости 20.06.2019 12:55 826

Идея строительства железной дороги Бийск - Горно-Алтайск может воплотиться в жизнь. По некоторой информации, активные работы в этом направлении ведутся уже в Красногорском районе.

Как пишет «Бийский рабочий», по городу прошел слух, что началось строительство ветки до Республики Алтай. В администрации Бийска ситуации отказались прокомментировать, сославшись на то, что это компетенция ОАО «Российские железные дороги». В свою очередь, в пресс-службе РЖД также информацию не разглашают.

Добавим, что о строительство ветки, которая соединит Бийск и Горно-Алтайск, говорят уже давно. Проект хотели реализовать еще в советские годы.

Проекта позволит отрегулировать ценообразование на уголь, являющийся главным видом топлива для большинства районов республики, а также поможет увеличить сбыт местной сельскохозяйственной продукции в другие регионы. Строительство ветки также увеличит число рабочих мест для местных жителей и сделает регион более доступным для туристов, которым не по карману авиаперелеты.