Бийск и Горно-Алтайск свяжет железная дорога?

Новости 23.04.2019 11:50 441

Проект строительства железной дороги в Горно-Алтайск от Бийска обсудили представители РЖД совместно с властями Республики Алтай.

Как сообщили в пресс-службе правительства, ранее прошла встреча исполняющего обязанности главы региона Олега Хорохордина с начальником Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» Александром Грицаем. Отметим, стороны обсудили целесообразность реализации строительства ветки железной дороги.

«Республика Алтай вместе с РЖД планирует актуализировать все расчеты. Вопрос серьезный, и для принятия того или иного решения важно учесть все детали, посмотреть на прогнозируемые данные по предполагаемому пассажиропотоку и грузопотоку, внимательно изучить общественное мнение», - прокомментировал встречу врио главы региона.

Реализация проекта позволит отрегулировать ценообразование на уголь, являющийся главным видом топлива для большинства районов республики, а также поможет увеличить сбыт местной сельскохозяйственной продукции в другие регионы. Проект также увеличит число рабочих мест для местных жителей и сделает регион более доступным для туристов, которым не по карману авиаперелеты.

Ранее вопрос о строительстве ветки железной дороги до территории Республики Алтай обсуждался с директором «Российских железных дорог» Олегом Белозёровым, на которой было принято решение создать рабочую группу с участием представителей республиканских властей и руководства «РЖД».