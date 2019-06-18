Выпускник АлтГТУ возглавил один из крупнейших всероссийских НИИ

Новости 18.06.2019 17:10 124

Кандидат технических наук, первый выпускник магистратуры АлтГТУ по направлению «Технология машиностроения» Антон Свиридов назначен на должность генерального директора Всероссийского научно-исследовательского института транспортного машиностроения.

Как рассказали в вузе, защиту своей научной диссертации на тему «Разработка порошковых алюмоматричных композиционных материалов для газодетонационного напыления антифрикционных покрытий» он осуществил в сентябре прошлого года. Научным руководителем был Александр Ситников.

Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения является многопрофильным научно-исследовательским, конструкторским и производственным центром транспортного машиностроения различного назначения.

Предприятие введено в состав научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».