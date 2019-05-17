МЧС: 15 человек эвакуировали при пожаре в Барнауле

Новости 18.06.2019 16:45 113

Серьезный пожар охватил одну из квартир в многоэтажном жилом доме в Барнауле на улице Ускова. Как рассказали «Политсибру» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, пострадавших нет.

Отметим, сообщение о пожаре в квартире на 5 этаже 16-этажного дома поступило в МЧС 12:26. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры шел дым, задымление было и в подъезде.

Из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе двое детей. На место происшествия были направлены 10 единиц пожарной техники, 23 человека личного состава.

Около двадцати минут потребовалось пожарно-спасательным подразделениям для полной ликвидации возгорания. В результате случившегося огнем повреждены домашние вещи.

«Для обеспечения доступа пожарных к месту возгорания были задействованы автолестницы, также нам пришлось вскрыть дверь. В квартире горела мебель, огонь был быстро потушен. Наиболее вероятная причина случившегося – замыкание в оставленном без присмотра зарядном устройстве», - рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части №2 Анатолий Беседин.

Сейчас эксперты устанавливают точную причину возгорания. Решается вопрос о размещении погорельцев.