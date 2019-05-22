Огонь уничтожил здание Народного музея в Бийске

Новости 17.05.2019 13:45 204

16 мая сильный пожар произошел в бийском Заречье. В районе Центра реабилитации слепых сгорел жилой дом и здание предприятия «Огнеупоркотломаш», на втором этаже которого находился Народный музей.

Экспозицию несколько лет собирали сотрудники предприятия и неравнодушные горожане. Более трех тысяч различных экспонатов: предметы быта, техника, книги - все уничтожено огнем бесследно, пишет "Бийский рабочий".

"Очень жалко музей, - рассказывает работница предприятия. - Сюда постоянно приходили люди, можно было посетить его совершенно бесплатно. А экспонаты трепетно собирали всеми городом. Теперь ничего не осталось, второй этаж выгорел полностью, говорят, обрушились перекрытия".

Также в здании располагался офис и магазин. По словам свидетелей случившегося, первым загорелся соседний дом. В нем проживала молодая семья. Как отмечают очевидцы, причиной возгорания стали сварочные работы, которые вел хозяин дома. Вероятно, дом вспыхнул от отлетевшей искры или от замыкания проводки. Позже огонь перебросился на расположенное в нескольких метрах здание. Работники предприятия говорят, что изначально дом располагался дальше от офисного здания, однако со временем хозяин возвел новые дворовые постройки, и между соседями осталось не больше пяти метров.

Неподалеку расположены и другие жилые дома, которые, будь на улице ветер, тоже могли вспыхнуть мгновенно. К счастью, обошлось без жертв. На тушении работали пожарные расчеты со всего города. Работы по тушению, начавшиеся еще в 11 часов утра, и разбору завалов продолжались до позднего вечера.