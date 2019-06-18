О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Сенатор Белоусов принял участие в работе Парламентского собрания Союза Беларуси и России

Новости
143
0

17 июня в Минске прошла очередная сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов сообщил, что на сессии обсуждали ход реализации Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018 – 2022 годы.

Было отмечено, что благодаря реализации Приоритетных направлений расширяется сотрудничество в сфере промышленности, создаются совместные производства, углубляется взаимодействие агропромышленных комплексов, разрабатываются союзные программы, ведется работа по сближению законодательства Беларуси и России.

В то же время депутаты отметили то, что на недостаточном уровне решены вопросы снятия препятствующих торговле барьеров и ограничений, а также обеспечения условий равного доступа субъектам хозяйствования на рынки Беларуси и России.

С  вопросом об отмене  роуминга  на территории Союзного государства выступил председатель Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Андрей Наумович.

Комиссия Парламентского Собрания по вопросам внешней политики предложила принять Заявление Парламентского Собрания в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Особый интерес парламентариев  вызвали вопросы аграрного сектора. В значительной степени, по мнению алтайского сенатора, этот интерес  обеспечивался  тем, что в обсуждении этих проблем приняли участие и Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анатолий Хотько.

Говорили,  в частности о том, что рынок хлопка-сырца значительно сузился. Страны производители сами налаживают его глубокую переработку.

«В этой связи необходимость  производства льна приобретает особое значение и перспективы. Для Алтайского края, и других регионов, где такое производство успешно развивается, при определенной федеральной поддержке, производство льна может стать новой и значительной точкой роста», - считает Сергей Белоусов.

 

Автор: Политсиб.ру