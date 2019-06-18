Сенатор Белоусов принял участие в работе Парламентского собрания Союза Беларуси и России

17 июня в Минске прошла очередная сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов сообщил, что на сессии обсуждали ход реализации Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018 – 2022 годы.
Было отмечено, что благодаря реализации Приоритетных направлений расширяется сотрудничество в сфере промышленности, создаются совместные производства, углубляется взаимодействие агропромышленных комплексов, разрабатываются союзные программы, ведется работа по сближению законодательства Беларуси и России.
В то же время депутаты отметили то, что на недостаточном уровне решены вопросы снятия препятствующих торговле барьеров и ограничений, а также обеспечения условий равного доступа субъектам хозяйствования на рынки Беларуси и России.
С вопросом об отмене роуминга на территории Союзного государства выступил председатель Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике Андрей Наумович.
Комиссия Парламентского Собрания по вопросам внешней политики предложила принять Заявление Парламентского Собрания в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Особый интерес парламентариев вызвали вопросы аграрного сектора. В значительной степени, по мнению алтайского сенатора, этот интерес обеспечивался тем, что в обсуждении этих проблем приняли участие и Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анатолий Хотько.
Говорили, в частности о том, что рынок хлопка-сырца значительно сузился. Страны производители сами налаживают его глубокую переработку.
«В этой связи необходимость производства льна приобретает особое значение и перспективы. Для Алтайского края, и других регионов, где такое производство успешно развивается, при определенной федеральной поддержке, производство льна может стать новой и значительной точкой роста», - считает Сергей Белоусов.