Канал незаконной миграции граждан пресечен в Алтайском крае

Трех жителей Алтайского края судили за организацию преступной группы, занимающейся незаконной миграцией граждан. Благодаря им более 30 иностранцев пребывали в регионе по «липовым» документам.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю, преступная группа была задержана в сентябре 2018 года. Злоумышленники организовали деятельность нескольких Центров помощи мигрантам, через которые осуществляли поиск иностранных граждан, прибывших в РФ.
Пока соотношение между прибывшими и уехавшими все еще находится в "красной зоне"
«В ходе обысков изъяты поддельные печати и штампы регистрации временного проживания, регистрации по месту жительства, бланки миграционных карт, оргтехника, использовавшиеся в изготовлении недействительных документов, паспорта с фиктивной регистрацией», - говорится в сообщении ведомства.
Суд приговорил организатора к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а его подельников к условным срокам.