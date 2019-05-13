Канал незаконной миграции граждан пресечен в Алтайском крае

Новости 17.06.2019 17:15 131

Трех жителей Алтайского края судили за организацию преступной группы, занимающейся незаконной миграцией граждан. Благодаря им более 30 иностранцев пребывали в регионе по «липовым» документам.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю, преступная группа была задержана в сентябре 2018 года. Злоумышленники организовали деятельность нескольких Центров помощи мигрантам, через которые осуществляли поиск иностранных граждан, прибывших в РФ.

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«В ходе обысков изъяты поддельные печати и штампы регистрации временного проживания, регистрации по месту жительства, бланки миграционных карт, оргтехника, использовавшиеся в изготовлении недействительных документов, паспорта с фиктивной регистрацией», - говорится в сообщении ведомства.

Суд приговорил организатора к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а его подельников к условным срокам.