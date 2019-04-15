Миграционная надежда: из Алтайского края стали реже уезжать

За I квартал 2019 года в Алтайский край прибыли 7018 человек, а уехали из региона 7832 жителя. Таким образом, миграционное снижение составило 814 человек. Данные приводит Алтайкрайстат. Характерно, что по сравнению с январем-мартом 2018 года миграционная убыль заметно сократилась - ранее она была равна 1904.
Произошло это за счет нескольких факторов. Стал заметен рост числа прибывших на Алтай. Например, за январь-март 2018 года в край прибыли 6685 человек, в текущем году - уже 7018. Меньше стало тех, кто в поисках лучшей жизни покидает регион. За первые три месяца 2018-го уехали 8589 человек, сейчас - 7832.
Впрочем, количество уехавших из региона все равно пока больше тех, кто перебрался на Алтай
Внутрикраевая миграция ускорилась: 8761 против 7309 человек годом ранее. По большей части, это перемещения из сельской местности в города.
Что касается международной миграции, за I квартал в край прибыли 2967 человек (за аналогичный прошлогодний период - 2672). Количество уехавших иностранцев на этот раз равняется 1959, тогда как ранее данное число составляло 2212 человек.