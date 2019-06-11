Коллеги исключили Евгения Корчагина из числа бийских депутатов

Новости 17.06.2019 16:10 113

Евгения Корчагина исключили из депутатов бийской городской думы. Это стало следствием непредоставления данных о доходах за минувший год. На заседании Думы он не присутствовал. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Лидерам думских партийных фракций было предложено проголосовать за сложение полномочий Евгением Корчагиным. Все поддержали данное предложение. Тут же был представлен новый депутат Думы Константин Комаров. Он сменил покинувшего бийскую гордуму члена ЛДПР Алексея Карасёва.

На этом же заседании Думы были назначены довыборы по округам №№ 2 и 6, депутаты по которым сложили полномочия. Довыборы пройдут 8 сентября в Единый день голосования.

Бийский депутат может лишиться полномочий Новости 11.06.2019 15:40 17 июня на заседании Бийской гордумы может быть рассмотрен вопрос о лишении депутатских полномочий депутата от Евгения Корчагина 278

По словам председателя бийской гордумы Сергея Ларейкина, только накануне удалось связаться с Корчагиным, который ранее «исчезал» из инфополя на две недели.