Бийский депутат может лишиться полномочий

Новости 11.06.2019 15:40 88

17 июня на заседании Бийской гордумы может быть рассмотрен вопрос о лишении депутатских полномочий депутата от Евгения Корчагина. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Декларационный скандал 2018 года в Бийске, похоже, повторяется. Так, уже возникли вопросы из-за новых деклараций о доходах депутатов гордумы. Точнее – из-за их отсутствия. Под прицелом – самый скандальный депутат Евгений Корчагин.

Документы, на основании которых коммуниста предлагается лишить депутатских полномочий, в Думу Бийска пришли из края. Это может стать расплатой за непредоставление сведений о доходах и имуществе. Подобный прецедент в барнаульской Думе уже обернулся сложением полномочий одним из их депутатов. Такой же вопрос будет вынесен на голосование и в Бийске.

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Евгений Корчагин стал единственным депутатом из тех, что не покинули Думу, который в этом году не предоставил декларацию. По всей видимости, он знал, что за этим последует. Оппозиционная деятельность Корчагина в последнее время заметно спала. Известный своими громкими акциями, на заседаниях Думы депутат вел себя крайне тихо. В последнее время он сообщал, что ему поступают угрозы.

Евгений Корчагин прошел в городскую Думу в 2017 году, победил на округе, к которому было приковано наибольшее внимание – № 6. Его конкурентом была действующая на тот момент глава Бийска Лидия Громогласова.

Довыборы по округу №6, как и по округ у №2, депутат по которому Александр Казаков сложил полномочия, будут назначены 17 июня, и пройдут 8 сентября. На зареченском округе №2 одни кандидат уже определился – это будет единоросс Александр Казаков (выбран на внутрипартийных праймериз). По округу №6 партиям еще предстоит выставить кандидатов.