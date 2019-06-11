О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Бийский депутат может лишиться полномочий

Новости
88
0

17 июня на заседании Бийской гордумы может быть рассмотрен вопрос о лишении депутатских полномочий депутата от Евгения Корчагина. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Декларационный скандал 2018 года в Бийске, похоже, повторяется. Так, уже возникли вопросы из-за новых деклараций о доходах депутатов гордумы. Точнее – из-за их отсутствия. Под прицелом – самый скандальный депутат Евгений Корчагин.

Документы, на основании которых коммуниста предлагается лишить депутатских полномочий, в Думу Бийска пришли из края. Это может стать расплатой за непредоставление сведений о доходах и имуществе. Подобный прецедент в барнаульской Думе уже обернулся сложением полномочий одним из их депутатов. Такой же вопрос будет вынесен на голосование и в Бийске.

«Депутат Евгений Корчагин» угрожал взорвать мэрию Бийска

«Депутат Евгений Корчагин» угрожал взорвать мэрию Бийска

Новости

Правоохранители взрывного устройства не обнаружили

1049

Евгений Корчагин стал единственным депутатом из тех, что не покинули Думу, который в этом году не предоставил декларацию. По всей видимости, он знал, что за этим последует. Оппозиционная деятельность Корчагина в последнее время заметно спала. Известный своими громкими акциями, на заседаниях Думы депутат вел себя крайне тихо. В последнее время он сообщал, что ему поступают угрозы.

Евгений Корчагин прошел в городскую Думу в 2017 году, победил на округе, к которому было приковано наибольшее внимание – № 6. Его конкурентом была действующая на тот момент глава Бийска Лидия Громогласова.

Довыборы по округу №6, как и по округ у №2, депутат по которому Александр Казаков сложил полномочия, будут назначены 17 июня, и пройдут 8 сентября. На зареченском округе №2 одни кандидат уже определился – это будет единоросс Александр Казаков (выбран на внутрипартийных праймериз). По округу №6 партиям еще предстоит выставить кандидатов.

Бийский депутат объявил голодовку

Бийский депутат объявил голодовку

Новости

Корчагин выдвинул четыре требования

597

Автор: Политсиб.ру

Фото: biysk-ok.ru