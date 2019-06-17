Алтайские специалисты рассказали о мутации рыб из-за загрязнения водоемов

Новости 13.06.2019 17:10 191

На сегодняшний день проблема качества и безопасности воды стоит очень остро. Токсичные вещества попадают в водоемы со стоками и смывами от промышленных предприятий, сельхозугодий и др.

Водные организмы чутко реагируют на изменения среды, в том числе и на концентрацию загрязняющих металлов и биогенных элементов в воде. Рыбы обладают способностью аккумулировать данные загрязнители в своих органах и тканях. Железо и цинк больше всего накапливается в печени, почках, сердце и гонадах, менее – в мышцах и жабрах.

Под действием токсических веществ в организме рыб могут происходить патологические изменения на молекулярном, организменном и популяционном уровнях. При содержании в воде водоемов нефти выше допустимого уровня рыба приобретает отчетливый запах нефтепродуктов. У рыб отмечаются постоянные признаки токсикоза: изменение цвета чешуи с ярко-серебристого до бледного и тусклого; выпадение чешуи; печень рыб имеет светлую или пятнистую окраску, происходит ее увеличение; нарушаются процессы газообмена; замедляется рост; происходят различные мутагенные изменения. Личинки и молодь рыб наиболее чувствительны к воздействию токсичных веществ.

Химико-токсикологические исследования воды необходимо проводить в аккредитованных лабораториях.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования воды на ряд важных показателей: элементный анализ (ртуть, мышьяк, свинец, кадмий, серебро, цинк, медь, железо, алюминий, марганец, стронций, литий, барий, кобальт, селен, кремний, лантан, бериллий, никель, молибден, ванадий, олово, хром и др.), рН, взвешенные вещества, минерализация воды, жир, нефтепродукты, АПАВ, фенолы, перманганатная окисляемость, остаточно-активный хлор, жесткость, мутность, цветность, ХПК, БПК, катионный и анионный состав.