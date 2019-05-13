Стало известно, сколько человек покинуло Алтайский край за четыре месяца

Новости 11.06.2019 14:10 124

За январь-апрель 2019 года миграционная убыль населения в Алтайском крае составила 745 человек – это почти втрое меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2313 человек). Несмотря на отрицательный показатель, ситуация достаточно стабильна и даже немного улучшилась – в предыдущем году за тот же период край покинули 11,5 тысяч человек, тогда как в этом году уехало на тысячу человек меньше. Кроме того, больше стало и приехавших на Алтай – их количество составило более 600 человек.

Усилились также миграционные процессы и внутри региона – из небольших населенных пунктов в крупные города переехало 11 960 тысяч жителей, что на 1823 человека больше, чем в 2018 году.

Из других регионов РФ в Алтайский край переехало 5579 жителей, это почти столько же, сколько и в прошлом году (5519 человек), зато уезжать стали меньше – 7931 человек в этом году против 8403 в прошлом году.

Больше, по сравнению с январем-апрелем 2018 года, стало прибывать и гостей из-за рубежа: 4234 против 3701 человек. Покидают Алтай они тоже неохотно: 2627 человек уехало в этом году, тогда как в прошлом регион покинули 3130 зарубежных гостей. В основном, это жители государств СНГ, в частности, Средней Азии. Оттуда въехал 4061 человек из 4234.