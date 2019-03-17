Жители Кузбасса просят Канаду забрать их из зоны экологического бедствия

Новости 10.06.2019 9:55 211

Около 20 кузбассцев попросили политического убежища в Канаде. Об этом сообщает «Коммерсант».

Жители Киселевска Кемеровской области записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу. В обращении они заявили, что проживают в в зоне экологического бедствия, недалеко от разрезов, где постоянно происходят взрывы. Жители сообщили, что из-за активной угледобычи угля среди киселевчан увеличилось число онкобольных, а дети не выходят на улицу, так как над городом висит смог и угольная пыль.

По данным авторов обращения, владельцы предприятий не компенсируют ущерб, наносимый жителям в процессе добычи угля, а представители местного самоуправления ничего не делают для улучшения экологической ситуации в регионе. Сами заявители называют себя бедными по используемым в России критериям и не могут продать своё жилье в Киселевске из-за дешевизны домов и плохой экологии, чтобы переехать в другие области России.

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«Беженцы», по их словам, неоднократно отправляли запросы президенту России Владимиру Путину, однако ответа не получили.