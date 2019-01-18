Губернатор Сергей Цивилев хочет «отодвинуть» угольные разрезы от жилья

17.03.2019 10:00 361

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил разработать закон, который бы определял границу санитарно-защитных зон между угольными разрезами и жилым сектором на расстоянии не менее 1 км. Об этом сообщает «Коммерсант – Сибирь».

Сейчас, по словам Сергея Цивилева, протяженность санитарно-защитной зоны от разрезов до жилых домов составляет 1 км и носит рекомендательный характер, чем пользуются небольшие компании.

«Когда рекомендовано», есть возможность обойти, и некоторые разрезы дошли до расстояния 300 м»,— сказал губернатор.

Он предложил законодательно закрепить это расстояние и сделать его не менее 1 км для угольных предприятий с уже полученными лицензиями. 2 км должна составлять санитарно-защитная зона для предприятий, которым лицензия на угледобычу будет только выдаваться.

Цивилев отметил, что крупные угольные компании Кузбасса, которых большинство, соблюдают и даже превышают эту норму в 1 км. В качестве таких положительных примеров он привел холдинг СДС, «СУЭК-Кузбасс», «Кузбассразрезуголь». Некоторые компании расселяют местных жителей, чьи дома расположены близко к разрезам, за свой счет для увеличения санитарно-защитной зоны.