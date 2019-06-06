Хорохордин официально выдвинулся на выборы от «ЕР» и прописался в Горно-Алтайске

08.06.2019 19:00 342

В Горно-Алтайске прошел первый этап внеочередной конференции реготделения «Единой России». На нем партия выдвинула кандидата на должность главы Республики Алтай. Им стал врио главы региона Олег Хорохордин. По уставу партии, кандидату нужно было пройти отбор. Делегаты выбирали между Хорохординым, сенатором Татьяной Гигель и главой Усть-Канского района Эжером Ялбаковым.

Во время тайного голосования за врио проголосовали 42 кандидата, у Гигель шесть голосов, у Ялбакова — три. Таким образом выдвинутым кандидатом на пост главы Республики Алтай официально стал Олег Хорохордин. Он заявил, что перед ним и всей местной властью стоит задача изменить жизнь в Республике Алтай, увести ее с последних мест в рейтинге социально-экономического развития регионов — 83 место.

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- Да, есть объективные предпосылки для такой ситуации: Республика Алтай – отдаленный регион, горный, малонаселенный, ведущая отрасль – сельское хозяйство, - отметил Хорохордин. - Но есть и субъективные вещи, которые можно и нужно изменить. Серьезная проблема – это неэффективное использование выделяемых федеральным бюджетом ресурсов.

По его словам, в регионе недостаточно уделяли внимание развитию реального сектора экономики и малого бизнеса. А целенаправленная государственная политика по созданию новых рабочих мест — отсутствовала.

- Нынешние выборы проходят в условиях, когда сформировался отчетливый запрос населения на обновление управленческой и политической элиты, - продолжил врио. - Могу гарантировать, что после выборов обязательно будут изменения и в структуре правительства, и аппарата, и собственно кадровые изменения в исполнительной власти региона.

Он подчеркнул, что нынешняя структура правительства не отвечает требованиям времени. Хорохордин пообещал опираться на местные кадры, в том числе по итогам отбора в «Команде Развития», итого которого обнародуют в августе.

Также стало известно, что Олег Хорохордин получил прописку в Горно-Алтайске. Об этом он написал в соцсетях. Он лично сходил в МФЦ, чтобы оформить документы. Где именно он прописался — неизвестно. Напомним, выборы главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания пройдут в единый день голосования — 8 сентября.