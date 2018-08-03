Будет ли Алтай «чистить» муниципальный фильтр?

Аналитика 03.06.2019 11:10 303

В конце мая Кемеровская область стала первым сибирским регионом, выполнившим пожелание главы ЦИКа Эллы Памфиловой о снижении муниципального фильтра на губернаторских выборах. На последней сессии регионального парламента депутаты снизили этот фильтр почти вдвое — с 8 до 5%. Таков теперь в Кузбассе уровень поддержки со стороны муниципальных депутатов, который потребуется желающему принять участие в выборах регионального руководителя.

Пока трудно ожидать, что другие регионы СФО, в том числе «два Алтая», быстро подхватят этот почин — реформа муниципального фильтра тянется еще с 2018 года, но в России всего шесть регионов, которые пошли на такой шаг. Уже сама Элла Александровна в середине мая с горечью отмечала, что «очень разочарована» реакцией регионов на ее усилия по «демократизации выборов» губернаторов.

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Можно смело сказать, что Республика Алтай точно в ближайшие месяцы снижать муниципальный фильтр не станет — в сентябре там предстоят губернаторские выборы, и вряд ли «Единая Россия», которая с почти максимальной долей вероятности выдвинет своим кандидатом нынешнего и.о. председателя правительства региона Олега Хорохордина, откажется от такого эффективного механизма контроля, коим является муниципальный фильтр. Особенно в условиях снижающегося рейтинга этой партии.

В Алтайском крае совсем иная ситуация. Здесь губернаторские выборы прошли в сентябре 2018 года. И, казалось бы, региональная власть может пойти на некоторую уступку оппозиции, которая требовала снижения данного фильтра еще перед выборами губернатора 2014 года. Тогда свои требования снизить планку для потенциальных кандидатов на выборах главы региона консолидировали все парламентские оппозиционные партии. Однако большинство «Единой России» легко свело на нет их усилия в декабре 2013-го, когда в ходе голосования в АКЗС отклонило это предложение. Причем особого усердия в поиске аргументов для своей позиции и отказа пойти навстречу оппозиции «Единая Россия» не проявила. Логика была простой: не хотим снижать — и все тут. Последний раз пересмотреть муниципальный фильтр предлагала первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова в 2017 году на декабрьской сессии Заксобрания. Тогда предложение коммунистов было поддержано не только всеми оппозиционными фракциями, но и даже некоторыми единороссами (надо думать, теми, кто прекрасно чувствует новые веяния в российской и краевой политике). Однако суммарно голосов для изменения ситуации все же не хватило.

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В 2018 году оппозиция в крае вообще широко не озвучивала требование об изменении фильтра. Не исключено, что она все-таки выдвинула бы его, в случае проведения губернаторских выборов в положенное время. Но региональный руководитель Александр Карлин оставил свое кресло раньше истечения срока полномочий и его оппоненты, несмотря на то, что слухи настойчиво спроваживали Александра Богдановича с насиженного места, судя по всему, оказались не готовы к данному событию. В общем, политический блок краевой администрации тогда подготовил уход своего патрона (а в том, что этот уход готовился заранее, сомневаться практически не приходится) оптимально — в нужное время и в должной форме.

Можно ли надеяться, что краевая власть в ближайшее время может дать отмашку на запуск процедуры снижения муниципального фильтра? Тем более, что ее устойчивости такое снижение в ближайшие годы не угрожает — выборы прошли в 2018 году, и в следующий раз вопрос выборов главы региона будет поставлен в политическую повестку только в 2023-м. К тому же новая региональная власть регулярно транслирует обществу сигналы о политической «оттепели» после довольно продолжительной «зимы» и «зажима гаек». Однако есть сомнения, что в политическом блоке исполнительной власти края не рассматривают снижение фильтра (пусть даже с довольно отдаленной возможностью воспользоваться этим послаблением) как проявление слабости. Причем слабости в условиях кризиса.

Впрочем, вряд ли такой шаг (даже если краевая власть решится на него) принесет ей много политических очков. Конечно, известные общественники-ветераны наверняка выразят удовлетворение подобным жестом. Но их взгляды вряд ли разделит широкая общественность. К тому же Алтай — не Кузбасс, где такой жест действительно может иметь значение для региональных элитных групп. И вот почему.

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Во-первых, региональная элита Кузбасса в плане организационном не тяготеет к некоему ядру, она рассредоточена по различным партиям — парламентским и непарламентским — и другим общественным структурам. Местный крупный бизнес, прежде всего, конечно, угольный, еще с раннего периода правления Тулеева, имеет тесные связи и спонсирует все влиятельные политические силы в регионе. Несогласные с такой схемой построения просто выдавливались из региона. Во-вторых, значительная часть муниципальных депутатов Кузбасса — тоже ставленники угольного бизнеса, вне зависимости от партийной принадлежности. Политическая элита региона способна выстраивать планы на перспективу, планировать развитие структур на годы вперед. Из общения с активистами ряда партий, действующих в Кузбассе, складывается впечатление, что там готовятся к общему резкому снижению рейтинга "партии власти" и выведению на передовые позиции новых лиц. В общем, снижение муниципального фильтра там стало не просто "милостью" регионального начальства, но продуманным шагом. Есть большие сомнения, что подобная продуманность решений и действий характерна для лиц, причисляемых к политическому истеблишменту Алтайского края.

В условиях такой разобщенности и отсутствия проектного подхода не исключено, что рулевые алтайской краевой политики предпочтут дождаться результатов сентябрьской избирательной кампании и будут принимать решение насчет снижения муниципального фильтра. Или же по привычке станут дожидаться очередного окрика из Москвы. Но в условиях продолжающегося экономического спада и снижения популярности политического курса трудно ожидать, что такой окрик последует.

Евгений Берсенев