Алтайские эсеры разберутся с тесным соседством детсада и «Почты России»

Жители села Васильчуки Ключевского района обратились за помощью к лидеру алтайских эсеров Александру Терентьеву. На этот раз камнем преткновения стало отделение «Почты России». Суть проблемы в том, что пребывание воспитанников в детском саду стало опасным из-за соседства с филиалом, который открыли в апреле 2019 года.
Как выяснилось, из территории детства сделали проходной двор. По словам местных жителей, отсутствует разделительное ограждение, не обустроен отдельный вход. Более того, во время переезда велись ремонтные работы, в том числе и в самый разгар тихого часа у детей.
Как сообщает алтайское отделение партии «Справедливая Россия», клиенты почты без ограничений проходят через территорию детсада в дневное время. В вечернее время на детской площадке «культурно отдыхают» взрослые компании.
На данный момент Александр Терентьев направил запрос районному прокурору Сергею Кремеру и обратился с депутатским запросом к главе Ключевского района Денису Леснову с просьбой рассмотреть обращение, предоставить разъяснения и принять меры, направленные на разрешение обозначенной проблемы.
Глава района обратил внимание на то, что руководство филиала намерено в летний период, когда детский сад будет закрыт на ремонт, провести ограждение территории, занимаемой «Почтой России».
Нахождение на территории детского сада посторонней организации – это вопиющее нарушение законодательства, считает председатель совета местного отделения партии СР в Ключевском районе Наталья Лебедева.
«На мой взгляд, принимать меры нужно немедленно, а не откладывать решение проблемы на три летних месяца. При таких условиях пребывания детей каждую минуту с ними может случиться непоправимая беда. Тем более, что село Васильчуки – это приграничная территория. Рядом лес. А это дети – самое дорогое, что у нас есть», – резюмировала Лебедева.