Алтайские эсеры разберутся с тесным соседством детсада и «Почты России»

Новости 04.06.2019 16:35 123

Жители села Васильчуки Ключевского района обратились за помощью к лидеру алтайских эсеров Александру Терентьеву. На этот раз камнем преткновения стало отделение «Почты России». Суть проблемы в том, что пребывание воспитанников в детском саду стало опасным из-за соседства с филиалом, который открыли в апреле 2019 года.

Как выяснилось, из территории детства сделали проходной двор. По словам местных жителей, отсутствует разделительное ограждение, не обустроен отдельный вход. Более того, во время переезда велись ремонтные работы, в том числе и в самый разгар тихого часа у детей.

Как сообщает алтайское отделение партии «Справедливая Россия», клиенты почты без ограничений проходят через территорию детсада в дневное время. В вечернее время на детской площадке «культурно отдыхают» взрослые компании.

На данный момент Александр Терентьев направил запрос районному прокурору Сергею Кремеру и обратился с депутатским запросом к главе Ключевского района Денису Леснову с просьбой рассмотреть обращение, предоставить разъяснения и принять меры, направленные на разрешение обозначенной проблемы.

Глава района обратил внимание на то, что руководство филиала намерено в летний период, когда детский сад будет закрыт на ремонт, провести ограждение территории, занимаемой «Почтой России».

Нахождение на территории детского сада посторонней организации – это вопиющее нарушение законодательства, считает председатель совета местного отделения партии СР в Ключевском районе Наталья Лебедева.