Барнаульские дольщики пожаловались через СМИ на застройщика

Новости 31.05.2019 7:10 247

Дольщики новостройки на пр. Ленина, 195а написали письмо на «Алтайский портал недвижимости» о том, что строительство дома затягивается на неопределенный срок. Сдать объект должны были еще в 3 квартале 2017 года.

По словам дольщиков, по заключенному допсоглашению компания не выплачивает компенсации уже больше года.

«В июне и ноябре 2018 года мы обращались к губернатору Алтайского края с просьбой взять на контроль и привлечь к ответственности данного застройщика, но кроме нескольких собраний, никаких действий госорганы не предпринимают. Застройщик говорит, что у него нет финансовых затруднений и каждый раз обещает сдать дом в ближайшее время. Последний перенос срока был на июнь 2019 года, однако в июне мы не получим ключи, потому что дом не готов к эксплуатации», - говорится в сообщении.

Обманутые барнаульцы отмечают, что многие из них сейчас выплачивают ипотеку и снимают квартиры, теряя огромные средства и даже не имея гарантии вернуть потраченное. На днях они получили от застройщика письма-пустышки, в которых оказались чистые листы бумаги.

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В компании «ПР-Холдинг» прояснили ситуацию, отметив, что рассылка писем с чистыми листами бумаги была проведена ошибочно - без вложения необходимого пакета документов в рамках подачи административного искового заявления об обжаловании действий судебного пристава-исполнителя. Руководство уже привлекло к ответственности лиц, виновных в рассылке.

«Неоднократно проводились проверки деятельности застройщика по целевому использованию денежных средств, но нарушений и злоупотреблений не выявлено. Компания на протяжении всего периода строительства не меняла проектных решений, не пыталась сэкономить, а использовала только высококачественные материалы, чтобы в итоге передать дольщикам надежное, комфортное жилье», - пояснили в компании.

Застройщик отмечает, что начинает своими силами проводить дополнительные строительно-отделочные работы по объектам в счет погашения неустойки за несвоевременную сдачу дома.

На данный момент все основные монтажные работы на объекте уже выполнены, ведется остекление, внутренняя отделка помещений, строительство подземной парковки.