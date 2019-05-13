Алтайский реаниматолог умер прямо на дежурстве

Новости 29.05.2019 15:35 231

26 мая анестезиолог-реаниматолог умер на дежурстве в хирургическом отделении новоалтайской городской больницы им. Литвиненко. Об этом сообщает «КП на Алтае».

28-летний Алексей Тюнин прилег поспать в середине двухсуточной смены и больше уже не проснулся. Его коллеги утверждают, что сердце молодого врача не выдержало чрезмерной нагрузки – на протяжении нескольких месяцев ему приходилось заступать на двухсуточное дежурство через один отсыпной день.

В больнице факт происшествия подтвердили, но от комментариев отказались.

«Я пока ничего не могу рассказывать. Нас проверками замучили, полиция тут, все остальные. Есть кому проверять. Давайте, как все закончится. Поверьте мне, приятного мало, а если еще эту информацию начну рассказывать… Ни на какие вопросы пока отвечать не буду. Не обижайтесь», - сказала заместитель главного врача по медицинской части Наталья Дуга.

Коллеги отзываются об Алексее в абсолютно положительном ключе: на курсе был одним из лучших, в помощи никогда не отказывал, неоднократно проводил сложные операции и никогда не жаловался на сердце. Неназванный источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиков. Этот вывод был сделан, исходя из результатов осмотра места происшествия. В настоящий момент проводятся необходимые экспертизы.

Сейчас Министерство здравоохранения Алтайского края проводит внутреннюю проверку по факту произошедшего. У погибшего остались жена и маленький ребенок.