Врачей больницы в Новоалтайске обвиняют в халатности

Новости 13.05.2019 14:45 668

Больницу Новоалтайска окрестили местом, где якобы не могут оказать экстренной помощи. Историй о халатности врачей этого медучреждения много и финал у них часто печальный. Почему такие трагедии уже не редкость и несут ли за них ответственность врачи, разбирался «Толк».

Напомним, в ноябре 2018 года, со слов соцработника, врачи в Новоалтайске не приняли шестимесячного мальчика из Первомайского района, пролежавшего несколько дней в пустом доме. По сообщениям СМИ, родители оставили его на несколько дней и ушли, тело ребенка было изъедено насекомыми и ему была нужна срочная помощь.

Это далеко не первый подобный случай. Например, в мае 2019 года хирург все той же больницы посоветовал тяжелому больному обратиться в церковь вместо оказания неотложной помощи. Как рассказали родственники, пенсионер просидел в приемом покое, кашляя кровью и задыхаясь, но так и не дождался медиков. В итоге у мужчины диагностировали разрыв желудка с внутренним кровотечением.

СК проводит проверку по факту ненадлежащей медпомощи пенсионеру в Новоалтайске Новости 05.05.2019 12:50 Факт отказа в оказании медицинской помощи не нашел своего подтверждения 268

Отметим, что изданию удалось узнать о том, что пять лет назад в стенах больницы умер одиннадцатилетний ребенок. Родители рассказали, что у их сына было серьезное хирургическое заболевание и он был на инвалидности. Лечение он проходил у хирурга в Барнауле. Внезапно у него поднялась температура, им пришлось обратиться к врачу в Новоалтайской больнице.

«Хирург данной больницы никаких патологий не увидел, предложил сдать анализы, которые мы прождали около двух часов. Все это время ребенок просто таял у меня на глазах. Спустя длительное время, к нам вышел реаниматолог, померил пульс, посмотрел горло, оно было красным, и отправил нас в инфекционное отделение. Я объясняла, что у сына серьезное заболевание, но мне просто ответили, что нужно лечить горло. Примерно в 11 часов мы оказались в инфекционном, но медсестра сказала, что ни о какой инфекции в данном случае и речи быть не может – у ребенка уже не было вен. Мы вновь вернулись в реанимацию. Врачи ребенка забрали, но помочь ему не успели – через два часа мне сказали, что он умер, у него начался сепсис», –рассказала жительница Новоалтайска.

Все случаи должны стать предметом большого разбирательства, однако в Минздраве по какой-то причине всегда находятся оправдания для данной больницы.