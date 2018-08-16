Барнаульский священник раскритиковал фильм «Т-34»

Новости 28.05.2019 17:10 130

Барнаульский священник Александр Микушин обвинил российский военный фильм «Т-34» в оскорблении чувства верующих и пошлости, об этом пишет «АиФ-Алтай», ссылаясь на пост священника в Facebook.

Александр Микушин отметил нелепость образа верующего персонажа в кинокартине:

«… Чудеса во время танковых сражений - это просто верх абсурда. Да, были на войне невероятные истории. Но все они были связаны со смелостью, находчивостью и героизмом наших солдат. Красиво и правильно верующиие продемонстрированы в советских (!) фильмах: «Семнадцать мгновений весны», «Фронт за линией фронта», «Они сражались за Родину» и др. Да простят меня патриоты, но в фильме «Спасение рядового Райана» верующий снайпер показан великолепно! Солдат читает псалмы, валит без промаха фашистов и гибнет в бою спасая войсковых товарищей фильма. В фильме Т-34-сказочная история, с давно устаревшим слоу-мо», - отметил священник.

Но не только верующий персонаж расстроил священнослужителя:

«Ну и конечно о добрых фашистах замолвили слово. Немецкий офицер просто джентльмен. Мальчик Коля Десятниченко из Нового Уренгоя просто счастлив. Узники концлагеря откормлены как в санатории и в хорошей физической форме. Что тут сказать? Просто пошлость, звенящая пошлость российского кинематографа», - добавил Микушин.

Помимо прочего, Александр Микушин отметил, что отдельные эпизоды попросту позаимствованы режиссером из другого фильма, который называется «Жаворонок».