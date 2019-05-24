«Тяжело в учении...»: каково быть репетитором в Алтайском крае

Новости 28.05.2019 15:50 306

В России выпускники школ и абитуриенты продолжают сдавать экзамены. Результаты пока неизвестны, зато известно, что около 40 % экзаменуемых при подготовке прибегали к услугам репетиторов. «Политсибру» выяснил, как с этим обстоят дела в Алтайском крае.

В первую очередь, следует отметить, что репетиторство – действительно очень востребованная услуга. Все опрошенные репетиторы сообщили, что загружены полностью и с нехваткой учеников никогда не сталкиваются. На вопрос о причинах такого ажиотажа подробно ответила школьный учитель русского языка и литературы Татьяна Доманова:

«Во-первых, классы слишком большие – в переполненном классе всегда сложно с дисциплиной, поэтому усвоение материала слабеет. Второй момент – это усложненный язык самих школьных программ. Он в последнее время слишком «научный» – это создает детям трудности для понимания сути предмета. Третье – это, конечно же, гаджеты. Дети привыкают находить шпаргалки в интернете, втихую пользуются поисковыми системами на контрольных, а на экзаменах потом теряются», – объяснила Татьяна.

В итоге, многие ученики прибегают к услугам репетитора. Чаще всего – для подготовки к экзаменам, но иногда бывают и другие причины.

«Часто репетитора нанимают для подготовки ученика к какой-либо олимпиаде. Более того, иногда это делают даже школы, оплачивая оказываемые услуги из бюджета. Но, в основном это, конечно подготовка к экзаменам», – рассказал «Политсибру» историк Данил Дегтярев, профессионально занимающийся репетиторством.

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Что касается стоимости занятий, то здесь расценки несколько различаются: школьные учителя, как правило, берут немного дешевле, чем те, для кого репетиторство – основной вид заработка, хотя в каждом конкретном случае цена обговаривается индивидуально. Стандартный ценник на услуги репетитора в Барнауле составляет около 500 рублей за час.

Количество учеников у репетиторов тоже разнится, но 10 – это верхний предел.

«К экзаменам, бывает, до десяти человек набирается, но в течении сезона, обычно, пять-шесть человек у меня занимается», – говорит Данил Дегтярев.

Однако для Данила репетиторство – это основной вид деятельности. Школьные учителя не всегда могут позволить себе такую загрузку.

«Учителю же и тетрадки надо проверять, и к урокам готовиться, и еще всяких разных дел полно – нет столько времени, чтобы позволить себе набирать много человек. Насколько я знаю, берут от двух до четырех человек, и то, четверо – уже считается много», – говорит Татьяна Доманова.

С вопросом, нужно ли репетитору регистрироваться в налоговой инспекции в качестве самозанятого (в сети сейчас много слухов об этом), «Политсибру» обратился к пресс-секретарю Управления федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Юлии Лупаревой.

«Если репетитор не зарегистрирован в качестве ИП, то никаких особых действий ему предпринимать не требуется – налоги он платит, как и любое физическое лицо, на основании стандартной декларации о доходах», – пояснила пресс-секретарь.