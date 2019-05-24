Понедельник – день тяжелый: в Алтайском крае начинается ЕГЭ

Новости 24.05.2019 18:25 73

27 мая в России, а значит, и на Алтае, начинается основной период ЕГЭ, сообщает пресс-служба Минобрнауки края.

Откроется он экзаменами по литературе, которую выбрало более 800 человек и географии, которую намерены сдавать около 400 выпускников и абитуриентов. Минимально необходимые для поступления баллы: 32 и 37 соответственно. На ЕГЭ по литературе, которую хотят сдать 933 человека, выделяется почти четыре часа (3 часа 55 минут), по географии – поменьше, всего три часа. Оба экзамена начинаются в 10:00 по местному времени.

В этом году единый экзамен намерены сдавать около 13, 5 тысяч человек, из которых только тысяча не является выпускниками этого учебного года. В числе обязательных для сдачи предметов остаются математика и русский язык – без их знания получить аттестат не выйдет. Остальные предметы выпускники выбирают на свое усмотрение.

6727 человек предпочли сдавать обществознание, которое устойчиво занимает первое место в списке популярных предметов по выбору. Примерно поровну разделились желающие сдавать физику (таковых набралось 2766 человек) и историю (2565 человек). Прибавилось желающих сдать информатику (+16 %), химию (+5 %), английский (+4 %) и биологию (+2 %). Кроме того, четверо участников сдают ЕГЭ по китайскому языку.