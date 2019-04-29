Губернатор Виктор Томенко: Алтайский край полностью готов к переходу на «цифру»

В первые дни июня Алтайский край должен перейти на цифровое эфирное телевидение. В барнаульском Парке спорта Алексея Смертина 25 мая прошла акция, посвященная переходу региона на «цифру».
Как сообщает пресс-служба правительства, студенты-волонтеры запустили в небо воздушных змеев с логотипами 20 телеканалов, которые доступны пользователям региона в мультиплексах цифрового телевещания.
Такое решение было принято на заседании правительства по нескольким причинам
В мероприятии приняли участие губернатор края Виктор Томенко, известный спортсмен, президент Федерации дзюдо Алтайского края Иван Нифонтов, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Екатерина Четошникова, министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов.
Всего выплаты получили 184 человека
Глава региона отметил, что была проведена большая работа для того, чтобы воплотить этот прект в реальность. На данный момент край полностью готов к переходу на цифровое ТВ. Томенко поблагодарил волонтеров за помощь и поздравил всех участников акции с началом новой эры в телевидении.
«Начинается новая эра нашего отечественного телевидения, по крайней мере, для 35 регионов Российской Федерации, куда вошел и наш с вами Алтайский край. 3 июня в стране и в крае будет отключено аналоговое вещание. Жители уже получили доступ к 20 федеральным каналам. Для этого была проведена большая работа, неравнодушные люди оказывали помощь там, где она требовалась. В этом смысле роль волонтеров просто неоценима» - подчеркнул Виктор Томенко.