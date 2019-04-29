Губернатор Виктор Томенко: Алтайский край полностью готов к переходу на «цифру»

Новости 25.05.2019 13:19 167

В первые дни июня Алтайский край должен перейти на цифровое эфирное телевидение. В барнаульском Парке спорта Алексея Смертина 25 мая прошла акция, посвященная переходу региона на «цифру».

Как сообщает пресс-служба правительства, студенты-волонтеры запустили в небо воздушных змеев с логотипами 20 телеканалов, которые доступны пользователям региона в мультиплексах цифрового телевещания.

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В мероприятии приняли участие губернатор края Виктор Томенко, известный спортсмен, президент Федерации дзюдо Алтайского края Иван Нифонтов, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Екатерина Четошникова, министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов.

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Глава региона отметил, что была проведена большая работа для того, чтобы воплотить этот прект в реальность. На данный момент край полностью готов к переходу на цифровое ТВ. Томенко поблагодарил волонтеров за помощь и поздравил всех участников акции с началом новой эры в телевидении.