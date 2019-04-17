Почему правительство продлило сроки перехода на цифровое ТВ?

Новости 29.04.2019 9:50 367

В первые дни июня 2019 года Алтайский край, как и вся страна, должен был перейти на цифровое эфирное телевидение. Таким образом, переход будет осуществляться в четыре этапа, а не в три, как планировалось раньше.

Как сообщает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сроки перехода в 21 регионе России перенесены на 14 октября. Такое решение было принято на заседании правительства по нескольким причинам.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин отметил, что одна из них - начало дачного сезона. Если в квартирах у большинства россиян уже стоит хотя бы один цифровой телевизор, то покупка и настройка цифрового оборудования на дачах требует больше времени.

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Другим поводом стало то, что в связи с отпускным сезоном многие семьи летом не находятся по основному месту жительства и не готовят свои телевизоры к приему цифрового сигнала.

Кроме того, в ряде регионов летом ожидается высокий туристический поток, который будет размещаться не только в больших гостиницах, пансионатах и санаториях, но и в мини-отелях и частном секторе. Это требует со стороны последних подготовки.

Волин отметил, что из 500 млн рублей, которые были выделены на оказание помощи малоимущим в регионах второго этапа, использовано меньше 10%. Следовательно, надо дать больше времени малоимущим гражданам, чтобы они могли воспользоваться этими деньгами.

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Специалист также обратил внимание на то, что если при отключении около 50 млн человек власти в состоянии сразу же выявить проблему на уровне каждого домохозяйства и решить ее в течение суток, то при одномоментном отключении 100 млн человек скорость выявления таких проблем была бы ниже.

«Вне зависимости от того, попадают ли регионы в третий или четвертый этап, все они должны завершить всю подготовительную работу к переходу на цифровое телевидение до 3 июня», –резюмировал Алексей Волин.