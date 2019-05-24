В Барнауле пройдет День памяти пропавших детей

Новости 24.05.2019 17:20 48

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» проведут в Барнауле образовательную акцию, которая будет посвящена Международному дню пропавших детей. Традиционно его отмечают 25 мая.

Мероприятие будет проходить на площади Мира (ул. Г. Исакова 230) с 16:00 до 21:30. Добровольцы отряда расскажут об основных правилах безопасности для детей, раздадут памятки и рекомендации. Кроме того, будет проведена инсталляция, посвящённая пропавшим детям. Также все участники смогут поучаствовать в конкурсах и увидеть выступления детских творческих коллективов.

Кроме того, будет установлена игровая площадка для детей и аквагрим. По окончании концертной программы состоится традиционное зажжение свечей, которые символически осветят дорогу домой всем пропавшим детям.

Главная задача этого дня - привлечение внимания общественности к проблеме пропажи несовершеннолетних, незащищённости детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.