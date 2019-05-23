Загадки правосудия. В деле экс-сотрудника ОБЭП из Новоалтайска «всплыли» интересные факты

Новости 23.05.2019 13:35 123

Судебный процесс над Романом Колесниковым, который являлся сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОБЭП в Новоалтайске, обрастает новыми интересными подробностями. Как пишет «Толк», накануне вскрылось множество странных деталей, свидетельствующих в пользу обвиняемого.

Напомним, в отношении обэповца было заведено уголовное дело из-за истории, которая началась в 2014 году. Известно, что супружеская пара решила приобрести несколько видов бытовой техники в одном из магазинов Барнаула. Выбрав несколько разных товаров, они оформили кредит на 70 тысяч рублей. Однако позже они решили перепродать технику. Среди множества покупателей оказался сотрудник уголовного розыска Роман Колесников. Он был отправлен под арест и уволен из органов.

Поворот не туда

Роман Колесников закончил Барнаульский юридический институт и начал работать в уголовном розыске в Новоалтайске в 2011 году. В 2014 году он перевелся в ОБЭП по Новоалтайску. Согласно официальной информации, позже он перебрался в ОБЭП по Барнаулу.

Интересно, что на новом месте работы он не смог найти общего языка с руководством. По его словам, методы работы его коллег были не законны, он уволился после скандала с начальством.

Сам Колесников считает, что супружескую пару подговорили оперативники, которые были заинтересованы в его уголовном преследовании.

Кто жертва, а кто преступник?

Выяснилось, что 6 мая на суде почти каждый свидетель неожиданно занял сторону Романа Колесникова. Например, сотрудник полиции, который был знаком с обвиняемым. По его словам, Колесников присутствовал на допросе на правах сотрудника органов внутренних дел, но участия в нем не принимал.

Среди свидетелей обвинения - знакомый потерпевшего. Он заявил, что его друг употреблял с ним спиртные напитки. Свидетель охарактеризовал супружескую пару, как людей, которые часто прибегают к обману. Мужчина также рассказал, что накануне суда к нему приезжал следователь и попросил его перечитать свои показания, которые тот ранее давал, пишет издание.

Любопытно, что бывший работник магазина, где была приобретена та самая бытовая техника, заявил, что в магазине Колесникова не видел, несмотря на то, что следствие утверждает обратное. Еще один сотрудник полиции выразил уверенность в том, что супружеская пара потерпевших действует подобным образом не первый раз. Он рассказал суду, что люди живут за счет скупки и перепродажи краденного имущества.

В свою очередь Адвокат Колесникова обратил внимание суда, что по Конституции, любые сомнения в ходе разбирательств трактуются в пользу обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.