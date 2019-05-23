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Алтайские либерал-демократы узнают имя нового руководителя через месяц

Новости
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Полномочия координатора Алтайского отделения ЛДПР Евгении Боровиковой и координационного Совета закончились еще в конце апреля. Однако новые руководящие органы будут избраны только в начале июля, сообщает партийная пресс-служба.

На это время у либерал-демократов запланирована отчетно-выборная конференция, посвященная выдвижению кандидатов в депутаты на осеннюю избирательную кампанию. Очевидно, что до этой даты "жириновцы" не будут озвучивать свои планы относительно того, кто поборется за мандаты на довыборах в АКЗС, а также в Барнаульскую и Бийскую гордумы.

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Новости

Будет переизбрание

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Тем временем до начала июля Евгения Боровикова будет исполнять обязанности координатора. Напомним, ранее сообщалось, что депутат АКЗС может полностью сосредоточиться на парламентской работе и отказаться от дополнительной партийной «нагрузки». В частности такой вариант был связан с тем, что Боровикова получила оплачиваемую должность в Заксобрании.

Впрочем, еще в начале года Евгения Боровикова рассказывала «Политсибру», что все-таки планирует переизбираться на пост координатора.

Автор: Политсиб.ру