Алтайские либерал-демократы узнают имя нового руководителя через месяц

Полномочия координатора Алтайского отделения ЛДПР Евгении Боровиковой и координационного Совета закончились еще в конце апреля. Однако новые руководящие органы будут избраны только в начале июля, сообщает партийная пресс-служба.
На это время у либерал-демократов запланирована отчетно-выборная конференция, посвященная выдвижению кандидатов в депутаты на осеннюю избирательную кампанию. Очевидно, что до этой даты "жириновцы" не будут озвучивать свои планы относительно того, кто поборется за мандаты на довыборах в АКЗС, а также в Барнаульскую и Бийскую гордумы.
Будет переизбрание
Тем временем до начала июля Евгения Боровикова будет исполнять обязанности координатора. Напомним, ранее сообщалось, что депутат АКЗС может полностью сосредоточиться на парламентской работе и отказаться от дополнительной партийной «нагрузки». В частности такой вариант был связан с тем, что Боровикова получила оплачиваемую должность в Заксобрании.
Впрочем, еще в начале года Евгения Боровикова рассказывала «Политсибру», что все-таки планирует переизбираться на пост координатора.