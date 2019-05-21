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Памятники, Генплан и закон: три «кита», тормозящие застройку Барнаула

Новости
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«Союз риэлторов Барнаула и Алтая» провел дискуссию «Город в городе», на которой были выявлены основные факторы, препятствующие развитию и застройке Барнаула. «КП-Барнаул» посвятила этому событию обширный материал.

Дискуссия состоялась в Белокурихе, в рамках Инновационного форума по недвижимости. Тремя главными проблемами развития Барнаула, по мнению участников, оказались: нуждающийся в переработке Генеральный план краевого центра, архитектурные и культурно-исторические памятники в центральной части города и поправки в закон о долевом строительстве, которые вступят в силу с 1 июля.

Генплан

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Документ дорабатывается уже несколько лет, но так до сих пор и не принят. Причем, одного принятия Генплана для решения проблем с застройкой недостаточно – потребуется еще согласовать «Правила землеустройства и землепользования», что тоже потребует времени.

Впрочем, главный краевой архитектор Виктор Четошников не считает, что Генплан имеет особое значение:

«Мы повторяем как мантру «Генеральный план, Генеральный план». А что такое Генеральный план? Это стратегия, а реализация проходит на уровне проектов планировки. Генеральный план не дает нам ответов на основные вопросы», - сказал архитектор

В данный момент основная часть наиболее пригодных для застройки территорий сосредоточена в районе Потока. Многочисленные ветхие и аварийные здания района давно можно сносить и строить на их месте новые здания. Проблема в том, что многоэтажные дома здесь нельзя строить согласно Генплану, где эта зона обозначена как территория низкой этажности.  

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Памятники

Проблема памятников заключается не столько в их наличии, сколько в запутанной системе зон ответственности, относящихся к различным структурам и пересекающихся между собой. Заместитель главы барнаульской администрации по градостроительству Cергей Демин пообещал, что мэрия решит этот вопрос.

Федеральный закон № 214

Главным событием в сфере недвижимости этим летом станет переход застройщиков на эскроу-счета. Фактически, закон блокирует возможность привлечения средств дольщиков для строительства – застройщику придётся либо возводить здание полностью за свой счёт, либо обращаться в банк за кредитом, который могут ещё и не дать. Строить дома на собственные средства не сможет почти никто. Те застройщики, которые способны на такие вложения, скорее всего, откажутся от строительства домов выше 5 этажей, а те, кто прибегнет к банковскому кредитованию, вынуждены будут повышать цены на жилплощади примерно на 30 %.

«Те, кто первыми перейдут на эскроу-счета - покойники»: алтайские строители рассказали, что ждет рынок после 1 июля

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В Алтайском крае заморожено строительство 141 тыс. кв. м. объектов. Более 1000 объектов в регионе - под контролем стройинспекции. Из них 84 - многоквартирные дома. 12 банков края имеют право на открытие счетов эскроу. Две алтайские строительные компании уже работают по проектному финансированию («Барнаулкапстрой» и «Домстрой-Барнаул»). Один банк в регионе открыл счета эскроу для застройщиков («Сбербанк»). 

Автор: Политсиб.ру

Фото: vesti22.tv