Суд отменил очередную незаконную продажу леса на Алтае

Новости 15.05.2019 14:15 214

168 млн кв.м леса в Турочакском районе вернётся в собственность Российской Федерации. Об этом сообщает прокуратура Республики Алтай со ссылкой на решение седьмого арбитражного апелляционного суда.

Ранее прокурорской проверкой был выявлен факт незаконной продажи администрацией Турочакского района земель из лесного фонда под видом сельскохозяйственных за один миллион рублей – это всего 2 % от их кадастровой стоимости.

Аналогичная история имела место в Чойском районе республики, где за 2 % от кадастровой стоимости было продано 14 участков леса под видом земель сельхозназначения.

Алтайский чиновник незаконно продавал земельные участки за 2 % их стоимости Новости 25.04.2019 13:40 Глава администрации Чойского района продал земли лесного фонда в качестве сельскохозяйственных 299

Корни подобных инцидентов уходят в 90-е годы. После распада СССР бывшие колхозные и совхозные леса были приватизированы, а участки с вековыми деревьями оформлены как земли сельскохозяйственного назначения. Предложение о срочном переводе ещё не приватизированных подобных участков в лесной фонд уже озвучивали и экологи, и лично глава государства Владимир Путин в 2013 году. Однако действия эти обращения пока не возымели.

В качестве временной меры сейчас распространена практика включения спорных участков в состав особо охраняемых природных территорий. Это позволяет защитить леса от вырубки, пока решаются юридические проблемы.