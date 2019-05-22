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Алтайский чиновник незаконно продавал земельные участки за 2 % их стоимости

Новости
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Глава администрации Чойского района Республики Алтай продал земли лесного фонда в качестве сельскохозяйственных. Это выяснилось в ходе проверки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Приобретателем выступило крестьянское хозяйство «Паспаульское», купившее в июне 2014 года 14 участков общей площадью 18 728 га. За участки было заплачено менее 1,5 млн рублей, при их фактической кадастровой стоимости почти 75 млн.

Прокуратура направила иск в Арбитражный суд, который признал сделку недействительной и запретил любые регистрационные действия с землями, выступавшими предметом сделки.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Автор: Политсиб.ру