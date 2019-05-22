Алтайский чиновник незаконно продавал земельные участки за 2 % их стоимости

Глава администрации Чойского района Республики Алтай продал земли лесного фонда в качестве сельскохозяйственных. Это выяснилось в ходе проверки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Приобретателем выступило крестьянское хозяйство «Паспаульское», купившее в июне 2014 года 14 участков общей площадью 18 728 га. За участки было заплачено менее 1,5 млн рублей, при их фактической кадастровой стоимости почти 75 млн.
Прокуратура направила иск в Арбитражный суд, который признал сделку недействительной и запретил любые регистрационные действия с землями, выступавшими предметом сделки.
Решение суда пока не вступило в законную силу.