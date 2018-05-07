Сколько заработали в 2018 году ректоры «политеха» и педуниверситета?

Новости 14.05.2019 7:45 507

Первыми из ректоров вузов Алтайского края свои доходы за прошлый год раскрыли глава АлтГПУ Ирина Лазаренко и руководитель АлтГТУ Андрей Марков.

Как следует из декларации Ирины Лазаренко, опубликованной на сайте педагогического вуза, в 2018 году она заработала 3,226 млн рублей. Для сравнения, годом ранее было 2,754 млн рублей. Ректор владеет двумя квартирами. Одна из них, площадью 37,4 кв. м, находится в индивидуальной собственности, другая жилплощадь (80,2 кв. м) — в общей долевой. Ирине Лазаренко принадлежит 3/8 этой недвижимости.

В пользовании у ректора находится земельный садовый участок (400 кв. м) и дом (36 кв. м). Передвигается Ирина Лазаренко, судя по декларации, на Nissan Qashqai.

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В свою очередь ректор алтайского "политеха" Андрей Марков в прошлом году заработал 2,559 млн рублей (было - 1,93 млн рублей). Добавим, пока на сайте "политеха" нет информации о недвижимости, принадлежащей ректору. Судя по декларации за 2017 год, Марков владел 1/6 доли в квартире площадью 46,9 кв. м. В общей совместной собственности с супругой у Маркова находилась квартира площадью 67,4 кв. м.

Еще одна жилплощадь (60,2 кв. м) была в общей долевой собственности супругов, каждому из них принадлежало по 3/8 доли. Кроме того, Андрей Марков ранее задекларировал гараж в 21,3 кв. м. и автомобиль Toyota RAV4.

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В ближайшее время в Сети также должны появиться сведения о доходах ректоров АГМУ (Игорь Салдан), АлтГАКИ (Галина Буевич), АГАУ (Николай Колпаков) и АлтГУ (Сергей Бочаров).