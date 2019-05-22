Эксперты нашли одну из самых дорогих «однушек» в Алтайском крае

Новости 13.05.2019 18:10 481

В базе портала недвижимости «ЦИАН» сейчас есть несколько тысяч предложений о продаже квартир в новостройках Сибири, среди них можно найти очень дорогие объекты. Между тем, разница в цене достигает нескольких миллионов рублей и зависит от расположения, площади квартиры, состояния коммуникаций и не только. Эксперты составили рейтинг регионов СФО по максимальной стоимости «однушек».

В ходе исследования были отобраны лоты в строящихся и сданных в эксплуатацию домах. По словам авторов рейтинга, при этом для последних применялись дополнительные условия. Во-первых, разрешение на ввод в эксплуатацию в проекте было оформлено не более пяти лет назад. Во-вторых, рассматривались только лоты без отделки, за исключением вариантов, где предлагается ремонт от застройщика.

Так, самая дорогая однокомнатная квартира, представленная в базе, найдена в Новосибирской области за 7,02 млн рублей в центре города, ее площадь составляет 68 кв. м. Второе место в рейтинге у Алтайского края. За 6 млн рублей здесь предлагается квартира площадью 80 кв. м. Самую не бюджетную «однушку» можно также купить в Кемеровской области, она обойдется в 4,08 млн рублей (68 кв. м). В пятерку также вошла Иркутская область и Красноярский край, здесь жилье такого формата можно приобрести примерно за 4 млн рублей.

Добавим, что самые дорогие квартиры в этом сегменте находятся еще в Томской и Омской области. Их цена на уровне 3,35 млн рублей. В Республике Хакасия самая дорогая «однушка» обойдется в 2,5 млн рублей, а в Республике Алтай - 2,2 млн рублей.