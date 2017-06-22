«Магазин Сухова» ушёл с молотка за 7 млн рублей

Новости 13.05.2019 11:10 726

Объект культурного наследия «Магазин Сухова», расположенный по адресу ул. Льва Толстого, 31 в Барнауле, продан на аукционе за 6,871 млн рублей. Об этом сообщает Фонд имущества Алтайского края. Приобретателем стал основатель завода «Плавыч» – Владимир Емелин.

По соседству находится ещё одно здание, связанное с именем Сухова. Его пытались продать более пяти лет. В 2017 году его выставляли на торги с начальной ценой 1 рубль (только за здание, без учёта стоимости земли). Однако приобретать здание инвесторы не спешили, поскольку при передаче объекта в частные руки, на собственника ложатся затраты на его содержание и реконструкцию, которые могут значительно превысить стоимость самого объекта.

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В частности, в здании требуется демонтировать указанные в инженерном заключении аварийные участки строений, восстановить крышу, системы стоков воды, отмостку, отделать помещения изнутри. Кроме того, владельцу предстоит воссоздать первозданный вид фасадов и даже ограды. Все эти работы необходимо завершить до 23 декабря 2022 года.

Интересно, что в этом году на торги за «Магазин Сухова» заявились сразу два участника: Владимир Емелин и Инна Радченко, предложившая 6,869 млн рублей, тогда как на предыдущие торги участников не нашлось. Чем обусловлен всплеск интереса инвесторов к объекту, пока неясно.