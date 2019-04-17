Свыше 1000 пожаров произошло в Алтайском крае за минувшую неделю

Новости 06.05.2019 17:15 485

6 мая на заседании правительства Алтайского края помимо прочего обсуждался вопрос, связанный с резким ростом числа пожаров на минувших праздниках. Напомним, 30 апреля губернатор подписал постановление о введении особого противопожарного режима.

«На сегодняшний день в девяти районах вводят дополнительные меры пожарной безопасности, усиливают оперативные группы, формируют круглосуточный подход к организации дежурств, привлекают все необходимые средства», - отметил зампредседателя правительства края Игорь Степаненко.

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Однако, по его словам, в регионе продолжаются несанкционированные палы, идет ликвидация случающихся пожаров внутри населенных пунктов. Как правило, в сельской местности. В последние недели это в основном садоводческие хозяйства. С начала года в крае произошло 5414 пожаров, за последнюю неделю - 1115, говорится на сайте правительства региона.

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров в свою очередь рассказал о том, что силы и средства приведены в усиленный режим работы. "За прошедшую неделю было привлечено более 10 маневренных, 505 патрульно-маневренных, 3247 патрульных и 271 патрульно-контрольная группы. По результатам работы за прошедшие три дня выявлено или ликвидировано 660 ландшафтных пожаров", - сообщил Макаров.

Несмотря на введение особого противопожарного режима, на территории края было зафиксировано массовое сжигание мусора и сухой травы. За прошедшие выходные наибольшее количество возгораний сухой растительности зарегистрировано в Барнауле, Славгороде, Новоалтайске, в Первомайском, Бийском, Благовещенском, Рубцовском, Алейском, Хабарском, Заринском районах.

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За прошедшую неделю, по словам Александра Макарова, наиболее сложная обстановка складывалась на территории Первомайского района, где многократно регистрировались угрозы перехода пожаров на садовые участки. С 29 апреля по 5 мая на территории края зарегистрировано 20 случаев возгораний в садоводческих некоммерческих товариществах.