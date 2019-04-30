Особый противопожарный режим ввели в Алтайском крае

Новости 03.05.2019 15:45 352

Начиная с 1 мая, представители полиции и МЧС вместе с другими заинтересованными службами будут контролировать в регионе соблюдение гражданами правил пожарной безопасности и проводить профилактические мероприятия. С этого времени на территории Алтайского края вступает в силу особый противопожарный режим.

В Алтайском крае введут особый противопожарный режим Новости 30.04.2019 19:00 Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко 460

В период действия режима жителям края запрещено находиться в лесу. Сотрудники полиции планируют за этим следить, а так же проводить разъяснительные беседы о соблюдении правил пожарной безопасности. Как подчеркнул начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян, при возникновении возгорания, полицейские и пожарные будут искать виновных и устанавливать причины инцидента.

Отдых на природе: где можно развести костер? Новости 27.04.2018 21:15 514

Согласно 3 части статьи 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима» на основании случившегося сотрудники правопорядка будут составлять протокол. За несоблюдение правил противопожарной безопасности жителям грозит административный штраф 4000-5000 рублей для частных лиц, 20 000 — 40 000 для должностных лиц и 300 000 — 500 000 для юридических лиц.