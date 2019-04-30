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Особый противопожарный режим ввели в Алтайском крае

Новости
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Начиная с 1 мая, представители полиции и МЧС вместе с другими заинтересованными службами будут контролировать в регионе соблюдение гражданами правил пожарной безопасности и проводить профилактические мероприятия. С этого времени на территории Алтайского края вступает в силу особый противопожарный режим.

В Алтайском крае введут особый противопожарный режим

В Алтайском крае введут особый противопожарный режим

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Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко

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В период действия режима жителям края запрещено находиться в лесу. Сотрудники полиции планируют за этим следить, а так же проводить разъяснительные беседы о соблюдении правил пожарной безопасности. Как подчеркнул начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян, при возникновении возгорания, полицейские и пожарные будут искать виновных и устанавливать причины инцидента.

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Согласно 3 части статьи 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима» на основании случившегося сотрудники правопорядка будут составлять протокол. За несоблюдение правил противопожарной безопасности жителям грозит административный штраф 4000-5000 рублей для частных лиц, 20 000 — 40 000 для должностных лиц и 300 000 — 500 000 для юридических лиц.

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com