Акция «Ночь музеев-2019» в Алтайском крае пройдет на 100 площадках

Новости 05.05.2019 14:15 614

В субботу, 18 мая, в городах и районах Алтайского края в 14-й раз пройдет акция «Ночь музеев». Мероприятия продлятся с 18 до 2 часов. В этом году участие в проекте примут 100 организаций, из них в Барнауле - 41.

В этом году к акции присоединились новые участники. Музейные программы готовят старейшая гостиница края «Алтай», получившая новую жизнь после масштабной реконструкции, Барнаульский пивоваренный завод и парк «Солнечный ветер».

«Ночь музеев -2019» будет посвящена сразу нескольким темам: Международному дню музеев, Году театра в России, 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, 90-летию со дня рождения Василия Шукшина, 65-летию освоения целины и Году десятилетия детства.

К слову, ежегодно в России «Ночь музеев» посвящена единой тематике. В этом году она определялась на конкурсной основе через социальные сети. Наибольшее число голосов досталось теме «Элементы». На заседании краевого Оргкомитета акции профессиональным сообществом тема предстоящей «Ночи музеев-2019» в Алтайском крае была сформулирована как девиз: «Музей: элементы прекрасного».

Так, торжественное открытие акции в столице края состоится 18 мая в 18 часов на «Нулевом километре». Для гостей праздника приготовлена насыщенная развлекательная программа.

Кроме того, будут организованы пять экскурсионных автобусных маршрута: увлекательный, познавательный, исторический, образовательный, развлекательный. Экскурсоводами в автобусах будут работать волонтеры.

Полная программа акции «Ночь музеев 2019» размещена на сайте Министерства культуры Алтайского края (Раздел «Мероприятия»).

Для справки, в 2018 году участниками «Ночи музеев» в Алтайском крае стали более 26 тысяч человек, из них около 17,5 тысяч в городе Барнауле.