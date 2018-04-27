Барнаульская гостиница впервые примет «Музейную ночь»

Новости 25.04.2019 11:15 338

Всероссийская акция «Ночь музеев - 2019» пройдет 18 мая в Алтайском крае с 18:00 до 2:00. К акции по традиции присоединятся десятки музеев, а некоторые примут участие впервые.

Как рассказали в министерстве культуры, среди них отреставрированная гостиница «Алтай». Сотрудники подготовили нестандартную программу: они планируют провести экскурсии по зданию, рассказать о его истории, а также знаменитых постояльцах, передает «АиФ-Алтай».

«Ночь музеев -2019» будет посвящена сразу нескольким темам: Международному дню музеев, Году театра в России, 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, 90-летию со дня рождения Василия Шукшина и 65-летию освоения целины.

Помимо этого в «Ночи музеев» примут участие государственные и муниципальные, частные и ведомственные музеи Алтайского края, художественные галереи, парки и другие учреждения культуры. Полная программа будет известна к концу апреля.

Цена общего билета - 100 рублей в каждое учреждение культуры, цена льготного билета для студентов и пенсионеров - 50 рублей.