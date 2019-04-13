В Барнауле возобновили строительство многоэтажки после «бюрократической паузы» длиной в год

Новости 01.05.2019 17:40 910

Строительство 16-этажного дома на улице Петра Сухова, 34 возобновилось в Барнауле. Объект компании «Сиада» "замер" весной прошлого года: застройщик успел возвести лишь 4 этажа.

Из-за длительного простоя ЖК попал в реестр приостановленных строительством многоквартирных жилых домов. Однако теперь работы возобновились, о чем, по словам застройщика, уведомлена Госинспекция. В компании рассказали, что проблемы возникли из-за бюрократических загвоздок, сообщает "Недвижимость.Алтай".

«Комитет по строительству и архитектуре выдал нам разрешение на строительство 16-этажного дома, а категория земли осталось под малоэтажное строительство. Год потребовался, чтобы изменить назначение. И дольщикам, и нам нервы потрепали», — отметили представители «Сиады».

Строительство нескольких многоквартирных домов остановили в Барнауле и Новоалтайске Новости 13.04.2019 13:35 Один из ЖК успели возвести до уровня 4-го этажа 834

Изначально застройщик действительно планировал возведение небольшого дома, так как категория земли по действующему генплану разрешает только трехэтажные дома. Позже компания успешно прошла публичные слушания, где ей одобрили изменение высоты здания до 16 этажей. Количество квартир при этом выросло почти в 8 раз — с 40 до 300.

Осваивать площадку начали в 2016 году, а завершить работы предполагалось в марте 2020 года. Теперь же сроки могут быть перенесены. «Сейчас сказать трудно, когда объект будет сдан, но уже где-то в сентябре мы сможем четко это понимать».

Добавим, что в планах у «Сиады» было строительство 18-этажного ЖК на улице Гущина, 171а, но земельный участок вместе с проектом компания продала «Жилищной инициативе».