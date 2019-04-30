Еще один бийский депутат-списочник сложил полномочия

Новости 30.04.2019 15:40 821

Депутат Бийской гордумы от "Справедливой России" Евгений Тиуков написал заявление о добровольном прекращении полномочий. БГД рассмотрит и утвердит документ на ближайшем заседании. До Тиукова аналогичным образом поступили еще три народных избранника, все они представляли "Единую Россию".

Как рассказала "Политсибру" секретарь бюро совета реготделения "Справедливой России" в Алтайском крае Анна Коваленко, решение депутат, прошедший в БГД по общемуниципальной части списка, принял самостоятельно. Эсеры сожалеют, что ставший участником "декларационного дела" предприниматель Тиуков именно таким образом вынужден прервать карьеру в представительном органе власти.

Очередной депутат Бийской думы откажется от мандата Новости 30.04.2019 7:10 На этот раз речь идет не о списочнике, а значит уже 8 сентября пройдут довыборы в БГД 1158

Вместе с тем справороссы не сомневаются, что выявленные нарушения при декларировании доходов и имущества за 2017 год не несли в себе коррупционной составляющей.

По словам Коваленко, из общемуниципальной части списка все кандидаты от СР получили мандаты, поэтому вакантное место в думе займет кто-либо из представителей тергрупп. На то, чтобы принять решение, у партии есть 14 дней. "Список кандидатов пока не определен, есть несколько достойных партийцев", - заметила Анна Коваленко.

Напомним, 30 апреля стало известно, что выйти из состава БГД решил единоросс Александр Казаков. Двумя неделями ранее аналогичным образом поступили его коллеги по фракции Юрий Кудинов и Алексей Круглов.