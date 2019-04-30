Очередной депутат Бийской думы откажется от мандата

Депутат Бийской гордумы Александр Казаков, ставший одним из фигурантов "декларационного дела" в стенах БГД, решил вслед за двумя коллегами отказаться от своего мандата. По данным "Политсибру", официально об этом будет объявлено сегодня, 30 апреля.
На момент публикации получить комментарий у Казакова не удалось, не в курсе ситуации оказался и его помощник Андрей Суворов. Председатель Бийской гордумы Сергей Ларейкин пообещал прояснить ситуацию в ближайшее время.
Таким образом, 8 сентября в Бийске могу пройти довыборы депутата БГД по округу Казакова.
Это произойдет в рамках апрельского заседания БГД
Напомним, 18 апреля в ходе заседания БГД по собственному желанию прекратили свои полномочия единороссы Алексей Круглов и Юрий Кудинов. Последний, к слову, являлся руководителем фракции ЕР в гордуме. Депутаты ранее допустили ошибки в декларациях за 2017 год. Поскольку оба народных избранника прошли по спискам, дальнейшее решение о передаче мандатов осталось за партией.
В итоге место Юрия Кудинова досталось Инне Рязановой — директору бийского ДК, место Алексея Круглова займёт Марина Сергеева, предприниматель, директор образовательного центра «Смарт».
Угроза остаться без депутатского кресла в Бийской думе все еще актуальна для 2 единороссов (Константин Белый и Игорь Степанов), 2 представителей ЛДПР (Александр Вишняков и Алексей Карасев), эсера (Евгений Тиуков) и коммуниста (Александр Хлыновский). Кстати, изначально прокуратура Бийска высказывала претензии к 17 народным избранникам за неточности и ошибки в декларациях о доходах.
Пока прокуратура привлекала к судебному разбирательству только 7 человек из 17