Очередной депутат Бийской думы откажется от мандата

Новости 30.04.2019 7:10 1159

Депутат Бийской гордумы Александр Казаков, ставший одним из фигурантов "декларационного дела" в стенах БГД, решил вслед за двумя коллегами отказаться от своего мандата. По данным "Политсибру", официально об этом будет объявлено сегодня, 30 апреля.

На момент публикации получить комментарий у Казакова не удалось, не в курсе ситуации оказался и его помощник Андрей Суворов. Председатель Бийской гордумы Сергей Ларейкин пообещал прояснить ситуацию в ближайшее время.

Отметим, что Казаков в сентябре 2017 года выиграл выборы по одномандатному округу № 2. Он набрал 38,12% голосов. Далее расположились Александр Попов (КПРФ) - 23,96%, Кристина Чуй (Справедливая Россия) - 17,23%, Константин Комаров (ЛДПР) - 8,5%, Андрей Шитов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 6,77%.

Таким образом, 8 сентября в Бийске могу пройти довыборы депутата БГД по округу Казакова.

Два депутата Бийской гордумы добровольно сложат полномочия Новости 17.04.2019 17:50 Это произойдет в рамках апрельского заседания БГД 2009

Напомним, 18 апреля в ходе заседания БГД по собственному желанию прекратили свои полномочия единороссы Алексей Круглов и Юрий Кудинов. Последний, к слову, являлся руководителем фракции ЕР в гордуме. Депутаты ранее допустили ошибки в декларациях за 2017 год. Поскольку оба народных избранника прошли по спискам, дальнейшее решение о передаче мандатов осталось за партией.

В итоге место Юрия Кудинова досталось Инне Рязановой — директору бийского ДК, место Алексея Круглова займёт Марина Сергеева, предприниматель, директор образовательного центра «Смарт».

Угроза остаться без депутатского кресла в Бийской думе все еще актуальна для 2 единороссов (Константин Белый и Игорь Степанов), 2 представителей ЛДПР (Александр Вишняков и Алексей Карасев), эсера (Евгений Тиуков) и коммуниста (Александр Хлыновский). Кстати, изначально прокуратура Бийска высказывала претензии к 17 народным избранникам за неточности и ошибки в декларациях о доходах.