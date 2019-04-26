Барнаул предложили объединить с тремя сибирскими городами в единую «метрополию»

Новости 26.04.2019 7:15 1275

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Совете законодателей предложил создать метрополию «Томск – Новосибирск – Барнаул - Новокузнецк».

Как сообщается на сайте счетной палаты, председатель контрольного ведомства предложил объединить четыре сибирских города, чтобы уравновесить развитие страны.

«Особенно нас интересуют те регионы, где есть крупные центры, которые притягивают и могут дать новое развитие окружающим субъектам РФ», – сказал Алексей Кудрин.

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По его мнению, можно создать сразу шесть метрополий с наибольшим потенциалом: две уже существующие (Москва и Санкт-Петербург) и четыре новые, которые еще предстоит создать, уточняется на сайте ведомства.

В числе новых – Екатеринбург, Тюмень и Челябинск, следующая состоит из Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска, а также он предложил объединить в метрополию Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь.

Кудрин обратил внимание на то, что сейчас главная задача регионов - найти точки роста. Он добавил, что ВРП на душу населения нефтедобывающих регионов России сравнялись с аналогичными показателями Люксембурга, Норвегии и Япония. А данные из проблемных регионов РФ схожи с цифрами Индии и Индонезии. Уравновесить развитие страны Кудрин предлагает за счет объединения городов.