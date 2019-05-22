Лучшего работника по охране труда определили на Алтай-Коксе

25.04.2019 15:05 262

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс «Лучший работник по охране труда», посвященный Всемирному дню охраны труда. Как рассказали на предприятии, заводчане демонстрировали знания правил безопасности на производстве, навыки действий в смоделированной чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что победу в конкурсе одержал машинист углеподготовительного цеха Юрий Фадин, он занял первое место. «Серебро» взял лаборант отдела технического контроля Екатерина Клейкова, а «бронза» у электромонтера цеха автоматизации Сергея Серебрякова. Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами.

«Одна из главных задач конкурса – привлечь внимание к вопросам безопасности, показать, насколько важно знать правила охраны труда и применять их в ежедневной работе», - отметил начальник управления охраны труда и промышленной безопасности Игорь Цепелев.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.